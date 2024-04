Surprise, l’OM va boucler un transfert grâce à Alexis Sanchez ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a déjà activé une piste pour le prochain mercato estival. Selon la presse nordique, le club phocéen aurait observé les prestations de Dario Osorio, jeune ailier droit de Midtjylland. Âgé de 20 ans, le joueur a tout intérêt à être accompagné. Et selon le journaliste Pierre Gerbeaud, Alexis Sanchez aurait pu jouer un rôle important dans son intégration à l'OM.

Pablo Longoria et ses équipes sont déjà à l'oeuvre. Le président de l'OM a débuté ses recherches sur le marché pour renforcer sa formation. Récemment, il aurait envoyé des émissaires au Danemark pour observer un jeune joueur chilien du nom de David Osorio. Chelsea, West Ham, l'AS Monaco, Stuttgart, Wolfsburg et l'Ajax se seraient aussi manifestés. Spécialiste du football sud-américain, Pierre Gerbeaud en a dit plus sur ce jeune ailier de 20 ans.

Galtier : Nomination cet été pour relancer l’OM ? https://t.co/y6UpyIfweU pic.twitter.com/pegptX6gGE — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

L'OM s'attaque à un international chilien

« Sa première qualité, c’est sa capacité à éliminer par le contrôle de balle. Sur ses prises de balle il arrive à éliminer ses adversaires, il n’a pas forcément besoin de dribbler. Il est ami avec le ballon, il va vite, il est très véloce. Osorio est un joueur de un contre un, un joueur déséquilibrant, déstabilisant. Il peut joueur derrière un attaquant aussi bien à gauche qu’à droite. C’est un pur gaucher. Osorio a aussi une belle frappe de balle, il a nettoyé des lucarnes » a-t-il déclaré à Football Club Marseille.

« Si Alexis Sanchez est là... »