Surprise, l’OM en danger après le clash avec Rabiot ?

Axel Cornic

La crise fait déjà rage à l’Olympique de Marseille, après seulement une journée de Ligue 1. La défaite face au Stade Rennais (0-1) a laissé des traces et c’est surtout le cas pour Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, acteur d’une vive altercation au sein du vestiaire qui pourrait bien avoir signé la fin de leur aventure marseillaise.

L’intersaison semblait parfaite à Marseille, avec une préparation encourageante et un mercato très prometteur. Mais il a suffi d’une défaite pour tout remettre en question. Surpris par le Stade Rennais lors de la 1ere journée de Ligue 1, l’OM se retrouve aux prises avec un dossier explosif à gérer, puisque Adrien Rabiot ainsi que Jonathan Rowe pourraient bien être poussés vers la sortie.

Rien ne va plus à l’OM Les deux joueurs auraient eu une vive altercation en marge de la première rencontre officielle de la saison, qui pourrait bien tout changer. Car ce mardi, RTL ainsi que RMC nous apprennent que Roberto De Zerbi aurait fait savoir à l’entourage de Rabiot qu’il ne le voulait plus dans son équipe et qu’il était donc libre de se trouver un autre club. Un véritable coup de tonnerre, quand on sait que le milieu a été le meilleur joueur de l’OM la saison dernière et s’est révélé être un véritable leader au sein du vestiaire.