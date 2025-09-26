Surprise, l’OL annonce le transfert parfait !

Pierrick Levallet

Le mercato a été spécial pour l’OL cet été. Le club rhodanien a été contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Cette vague de départs a néanmoins permis à d’autres joueur de se révéler, à l’instar de Tanner Tessmann. Paulo Fonseca le considère d’ailleurs presque comme un joueur idéal pour sa tactique de jeu.

L’OL a vécu un mercato particulier cet été. Dans une situation financière assez délicate, le club rhodanien a dû se séparer de plusieurs bons éléments pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que des joueurs comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Nemanja Matic ont quitté le navire lyonnais.

Tessmann s'impose enfin à l'OL ! Cette vague de départs a néanmoins permis à d’autres noms de se révéler à l’OL. C’est notamment le cas de Tanner Tessmann. Le milieu de terrain de 24 ans - recruté pour 6M en 2024 - est presque une pièce maîtresse de l’entrejeu de Paulo Fonseca depuis le début de saison. Le coach portugais le considère d’ailleurs comme un joueur idéal pour sa tactique.