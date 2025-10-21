Surprise, le nouveau Lamine Yamal déjà annoncé !

Ces dernières années, le football a vu émerger de très jeunes joueurs au plus haut niveau. La preuve la plus évidente est celle de Lamine Yamal, véritable phénomène au FC Barcelone. Le jeune Espagnol n'a que 18 ans mais le club catalan a déjà les yeux rivés sur une autre pépite, Sama Nomoko, qui a un an de moins que lui. L'ailier fait déjà parler de lui.
Champion d'Europe à 17 ans, Lamine Yamal est considéré aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans. Le deuxième du Ballon d'Or 2025 pourrait voir débarquer d'autres talents du FC Barcelone, à l'image de Sama Nomoko. Le joueur originaire du Mali impressionne avec l'équipe B catalane.
La presse espagnole s'enflamme pour un nouveau talent
Comme le rapporte Foot Mercato, l'Espagne salive d'avance à l'idée de voir émerger ce nouveau talent en Catalogne. Sama Nomoko montrerait déjà des qualités individuelles évidentes et rend service au collectif. SPORT assure « n'avoir vu que très peu de fois un joueur aussi supérieur au reste, avec des adversaires incapables de le freiner ». Le jeune joueur de 17 ans évolue au même poste que Lamine Yamal.
Un autre crack va débarquer
Désireux de se tourner vers de jeunes profils, le FC Barcelone pourrait faire appel prochainement à Sama Nomoko. La presse catalane s'enflamme souvent concernant ses jeunes talents et il pourrait réussir à faire quelques apparitions dans l'équipe première. Avec l'équipe B, il compte pour le moment 2 buts et 2 passes décisives en 7 matches en D4 espagnole.