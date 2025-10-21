Surprise, le nouveau Lamine Yamal déjà annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le football a vu émerger de très jeunes joueurs au plus haut niveau. La preuve la plus évidente est celle de Lamine Yamal, véritable phénomène au FC Barcelone. Le jeune Espagnol n'a que 18 ans mais le club catalan a déjà les yeux rivés sur une autre pépite, Sama Nomoko, qui a un an de moins que lui. L'ailier fait déjà parler de lui.

Champion d'Europe à 17 ans, Lamine Yamal est considéré aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans. Le deuxième du Ballon d'Or 2025 pourrait voir débarquer d'autres talents du FC Barcelone, à l'image de Sama Nomoko. Le joueur originaire du Mali impressionne avec l'équipe B catalane.

La presse espagnole s'enflamme pour un nouveau talent Comme le rapporte Foot Mercato, l'Espagne salive d'avance à l'idée de voir émerger ce nouveau talent en Catalogne. Sama Nomoko montrerait déjà des qualités individuelles évidentes et rend service au collectif. SPORT assure « n'avoir vu que très peu de fois un joueur aussi supérieur au reste, avec des adversaires incapables de le freiner ». Le jeune joueur de 17 ans évolue au même poste que Lamine Yamal.