Surprise, le clan Haaland fait une annonce totalement inattendue

Bien que le nom d'Erling Haaland circule avec insistance du côté du Real Madrid depuis plusieurs mois, Rafaela Pimenta, qui gère les intérêts du crack norvégien, assure qu'elle connaît très peu Florentino Pérez avec lequel elle n'aurait discuté qu'à une seule reprise dans sa vie.

Quel avenir pour Erling Haaland ? Auteur d'une saison sensationnelle pour ses débuts à Manchester City, le buteur norvégien est régulièrement cité du côté du Real Madrid où il était déjà annoncé l'été dernier. Cependant, Rafaela Pimenta a jeté un froid sur l'éventuel transfert de l'ancien attaquant du Borussia Dortmund vers la Casa Blanca . Et pour cause, l'avocate qui gère les intérêts d'Erling Haaland n'a discuté qu'une seule fois avec Florentino Pérez, ce qui ne facilite évidemment pas les négociations pour un possible transfert.

Pimenta connaît très peu Pérez

« Bizarrement, je n'ai parlé à Florentino qu'une seule fois dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne relation de respect et d'admiration avec José Ángel Sánchez et Juni Calafat. Ce sont des gens sérieux et humbles et je pense qu'ils font un excellent travail pour Madrid », lance-t-elle dans une interview accordée à Mundo Deportivo , avant de revenir sur l'épisode avec le père d'Erling Haaland qui s'était fait remarquer dans les tribunes de Santiago Bernabeu.

«Cela me fait rire»