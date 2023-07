Surprise, Kylian Mbappé se fait recaler sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que plusieurs clubs se seraient manifesté auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, il semblerait que Chelsea n’en fasse pas partie. En effet, Mauricio Pochettino en personne a démenti l’hypothèse d’une arrivée de l’attaquant français, qu’il a pourtant eu sous ses ordres à Paris pendant un an et demi.

Kylian Mbappé est en vente. Néanmoins, non seulement il faut que le joueur accepte de partir, ce qui n'est pas gagné, et qu'un club réponde aux exigences de toutes les parties, ce qui semble également très compliqué. Et d'après Mauricio Pochettino, Chelsea ne s'immiscera pas dans ce feuilleton.

PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG https://t.co/4gJmCq35gB pic.twitter.com/ZDQNsos5yT — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Mbappé à Chelsea ? Pochettino répond

« Je pense que dans notre passé, nous étions au Paris Saint Germain et avec Kylian et je pense que je dois être conscient que je ne peux pas parler. Tout ce que vous dites c’est trop de bruit. C’est une situation très délicate que Paris doit régler avec Kylian », assure le coach des Blues devant les médias, avant de poursuivre.

«Nous travaillons sur notre réalité»