Une légende du PSG impliquée dans un gros transfert

Pour le moment, le plus gros transfert du mercato du PSG est celui de Manuel Ugarte, acheté pour 60M€ au Sporting Club. L’international uruguayen, aussi pisté par Chelsea, a choisi de rejoindre Paris. Il avait notamment eu une discussion avec un certain Edinson Cavani avant de faire son choix.

Manuel Ugarte est l’une des six recrues du PSG sur ce début de mercato. L’international uruguayen est arrivé pour 60M€ en provenance du Sporting Club. Un transfert intéressant pour le PSG puisque Chelsea était notamment sur les rangs du jeune milieu de terrain. Ugarte a finalement opté pour le PSG.

Edinson Cavani a parlé à Manuel Ugarte

Il faut dire que le nouveau joueur du PSG a eu de bons conseils d’un certain Edinson Cavani. « Avant de savoir que je viendrais, nous avions parlé (du PSG) justement lors d'une tournée ici au Japon (avec la Celeste). Cavani, c'est vraiment un monstre ! », a déclaré Manuel Ugarte dans un entretien accordé à l ’AFP.

«Je me rends compte que le Paris Saint-Germain est un géant»