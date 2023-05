Surprise, il annonce un coup de tonnerre pour Benzema

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lourdement battu par Manchester City mercredi soir (0-4), le Real Madrid ne disputera pas de nouvelle finale de Ligue des champions. Une élimination qui peut s'aparenter à une fin de cycle pour plusieurs joueurs qui semblent en fin de carrière à l'image de Toni Kroos, Luka Modric et même Karim Benzema comme l'analyse Frédéric Hermel.

Après le nul obtenu à domicile (1-1), le Real Madrid pouvait croire à une qualification pour la finale de la Ligue des champions en cas de victoire sur la pelouse de Manchester City mercredi soir. Mais ce sont finalement les hommes de Pep Guardiola qui ont atomisé les Madrilènes, lourdement battus (0-4). Par conséquent, pour Frédéric Hermel, cela ressemble à une fin de cycle du côté de la Casa Blanca .

C'est la fin pour Benzema et Giroud, malheur pour la France https://t.co/Z7XQX8Gbr0 pic.twitter.com/QFDSmvGAUr — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Un fin de cycle au Real Madrid ?

« Sans Courtois, cela peut faire 8-0 ce soir. Ce qui m’a vraiment surpris, c’est l’absence totale de compétitivité des joueurs. Ce Real Madrid se prend une leçon de football comme rarement dans son histoire en Europe. Je suis obligé de parler d’une fin de cycle pour certains joueurs. Le match que fait Benzema, Kroos, Modric ou Carvajal, on arrive au bout du bout, et on parlait déjà de ça il y a deux-trois ans. Ce n’est plus possible, l’impuissance vient des joueurs, ils sont moins bons, moins bons que les autres », lance le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC . Un constat partagé par Predag Mijatovic.

Benzema et Modric, c'est fini ?