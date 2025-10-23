Surprise à l’OM : Transfert annoncé sur Instagram ?

Entre l’Olympique de Marseille et le Real Madrid, il y a déjà eu un rendez-vous manqué avec l’arrivée avortée de Dani Ceballos à l’intersaison. Le profil d’Endrick intéresserait le comité directeur marseillais. Le père du Brésilien a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux ce jeudi.
Endrick à l’OM ? C’est la rumeur qui anime l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le temps de jeu du jeune attaquant brésilien de 19 ans est famélique du côté du Real Madrid. A l’instant T, le projet personnel d’Endrick est de poursuivre sa carrière à la Casa Blanca selon The Athletic, mais il aimerait être de la partie pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.
Endrick prêt à claquer la porte du Real Madrid
C’est pourquoi Endrick serait prêt à temporairement plier bagage pendant le mercato d’hiver si son entraîneur Xabi Alonso ne lui donnait pas la chance de briller au Real Madrid. L’OM serait une possibilité, mais pas la seule puisque son père a déjà évoqué l’option Palmeiras, son club formateur, par le biais d’un sondage.
«Ils ne peuvent pas t'empêcher de briller, ton avenir est là, j'en suis sûr»
Douglas Sousa a nourri de son propre chef le feuilleton entourant l’avenir de son fils Endrick en lui déclarant les mots suivants en Story Instagram. « Je sais, mon fils, à quel point tu te consacres à chaque minute de ta journée, à quel point tu es capable, tu es un gagnant et tu montres à tous que tu es un guerrier. C'est ton étoile qui va briller, ils ne peuvent pas t'empêcher de briller, ton avenir est là, j'en suis sûr. Je t'aime, mon fils ». Reste à savoir quel sera le dénouement de cette opération.