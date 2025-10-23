Surprise à l’OM : Transfert annoncé sur Instagram ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’Olympique de Marseille et le Real Madrid, il y a déjà eu un rendez-vous manqué avec l’arrivée avortée de Dani Ceballos à l’intersaison. Le profil d’Endrick intéresserait le comité directeur marseillais. Le père du Brésilien a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux ce jeudi.

Endrick à l’OM ? C’est la rumeur qui anime l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le temps de jeu du jeune attaquant brésilien de 19 ans est famélique du côté du Real Madrid. A l’instant T, le projet personnel d’Endrick est de poursuivre sa carrière à la Casa Blanca selon The Athletic, mais il aimerait être de la partie pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

Endrick prêt à claquer la porte du Real Madrid C’est pourquoi Endrick serait prêt à temporairement plier bagage pendant le mercato d’hiver si son entraîneur Xabi Alonso ne lui donnait pas la chance de briller au Real Madrid. L’OM serait une possibilité, mais pas la seule puisque son père a déjà évoqué l’option Palmeiras, son club formateur, par le biais d’un sondage.