Succession de Wahi : L’annonce de Riolo sur le plan de l’OM

Entre l’OM et Elye Wahi, c’est déjà terminé. Alors que l’attaquant français avait été acheté au RC Lens l’été dernier, voilà qu’il a été vendu lors de ce mercato hivernal, direction l’Eintracht Francfort. La question que tout le monde se pose désormais est de savoir comment l’OM va remplacer Wahi. A ce propos, Daniel Riolo en a dit plus.

Verra-t-on un attaquant débarquer à l’OM d’ici la fin du mercato hivernal ? Avec le départ d’Elye Wahi, la question se pose actuellement. Il y a quelques jours, Daniel Riolo faisait notamment savoir : « La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas s'ils vont réussir à conclure, mais c'est le gars de Feyenoord : Santiago Gimenez ». Problème, le Mexicain du Feyenoord semble aujourd’hui hors de prix pour l’OM.

« En aucun cas on fait un achat panique »

Recrutera ? Ne recrutera pas pour remplacer Elye Wahi ? Telle est donc la question à propos des plans de l’OM. Et au micro de L’After Foot, Daniel Riolo a fait un nouveau point sur ce dossier, expliquant alors : « Je crois que l’OM a pris la décision, ils parfaitement bien fait de la prendre, c’est soit vraiment on peut faire un transfert sur un joueur qui serait déjà un joueur du futur, à savoir un joueur qui va remplir notre effectif si on va en Ligue des Champions, mais en aucun cas on fait un achat panique où on prend un mec qui est juste là pour faire doublure ».

« Je crois qu’ils ont l’idée de Scamacca »

« Je pense qu’ils ont décidé de ne pas se lancer dans une opération de ce genre. Je trouve qu’ils ont parfaitement raison. (…) Et si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu peux travailler. Je crois qu’ils ont l’idée de Scamacca », a poursuivi Daniel Riolo. Le rendez-vous est donc finalement peut-être donné à l’été 2025 pour voir un nouvel attaquant, possiblement Gianluca Scamacca, débarquer à l’OM.