Stupeur au PSG, un gros dossier du mercato totalement relancé ?

Alors qu’il était question d’une volonté de Manchester City de faire de Benjamin Pavard le successeur de Kyle Walker en partance pour le Bayern Munich, la donne aurait changé. Achraf Hakimi serait la priorité de Pep Guardiola selon la presse anglaise ! Le PSG est prévenu.

Kyle Walker aurait déjà donné son accord au Bayern Munich comme cela a été stipulé ces derniers jours par la presse allemande. Et ce transfert pourrait avoir de sérieuses répercussions du côté du PSG et plus précisément pour Achraf Hakimi. En effet, AS affirmait dernièrement que le latéral droit marocain serait apprécié par les Skyblues pour la succession de Walker.

Walker remplacé par Pavard ? Le PSG peut souffler !

Cependant, le journaliste Fabrizio Romano a permis au comité de direction du PSG de souffler un peu en révélant que Benjamin Pavard serait la grande priorité de Manchester City pour remplacer Kyle Walker au sein de la défense des champions d’Europe. Un échange de joueurs serait d’ailleurs une réelle possibilité. À moins que le feuilleton Hakimi reparte de plus belle…

Guardiola ferait finalement d’Hakimi sa priorité !