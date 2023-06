Stupeur au PSG, le boss passe un coup de fil au clan Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a communiqué au PSG sa décision de ne pas prolonger son contrat. Un choc pour Nasser Al-Khelaïfi qui se serait empressé de contacter la mère de la star, Fayza Lamari selon la presse anglaise. Un transfert est plus que jamais d’actualité…

Il avait pourtant mis fin aux rumeurs circulant dans la presse en annonçant à la fin du mois de mai qu’il serait au PSG la saison prochaine. Néanmoins, Kylian Mbappé a surpris son monde dans la journée de lundi en communiquant au Paris Saint-Germain sa décision de ne pas activer la clause incluse dans son contrat pour le prolonger d’une saison, à savoir jusqu’en juin 2025.

Al-Khelaïfi a appelé la mère de Mbappé...

D’après divers médias dont The Daily Telegraph , le PSG serait furieux en coulisse après réception du courrier en question de la part de Kylian Mbappé. The Athletic confirme ce mardi la tendance en apportant une croustillante information : Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main. Le président du PSG, choqué et surtout exaspéré d’après The Athletic, aurait pris son téléphone pour joindre la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari.

Mercato : Le PSG fixe un prix colossal pour Mbappé ! https://t.co/k4OW0if0JB pic.twitter.com/4P1ZewwXdI — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

...afin de prendre la température pour la suite