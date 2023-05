Stupéfaction au PSG, une folie est annoncée avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé était interrogé sur ses prochains objectifs. Le joueur avait annoncé qu'il espérait remporter la Ligue des champions sous le maillot parisien. Sauf retournement de situation, l'international français sera un joueur du PSG la saison prochaine. Mais son mariage avec le Real Madrid ne ferait plus le moindre doute.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé avait évoqué ses ambitions avec le PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait-il confié à France 3 . Par conséquent, il ne faudra pas s'attendre à un départ du joueur lors du prochain mercato estival. Mais à en croire les informations du Telegraph , le Real Madrid voudrait tenter sa chance lors du prochain mercato estival.





« C’est le meilleur ambassadeur du Real Madrid pour les dix prochaines années »

Pour Philippe Sanfourche, le Real Madrid a tout intérêt à recruter Mbappé. « On parle que de terrain avec Mbappé, mais c’est autre chose Mbappé. L’association Real Madrid -Mbappé, c’est l’association du plus grand club du monde avec le joueur qui va être amené à être l’étendard du football mondial. C’est le meilleur ambassadeur du Real Madrid pour les dix prochaines années » a lâché le journaliste de RTL sur le plateau de L'Equipe du Soir.

Un transfert en 2024 ?