«Spéctaculaire» : La grosse signature au FC Nantes !

A la lutte pour le maintien, le FC Nantes avait décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée de recruter Anthony Lopes en provenance de l'OL. Un choix qui porte ses fruits puisque l'ancien portier de l'OL continue de briller et se réjouit de ses débuts avec les Canaris.
En janvier dernier, le FC Nantes n'a pas voulu laisser échapper l'occasion de recruter Anthony Lopes dont la situation à l'OL se compliquait. Et à l'image de sa magnifique prestation contre Brest le week-end dernier (0-0), le portier portugais continue d'impressionner. Il s'est d'ailleurs confié sur son style très particulier et spectaculaire.
Lopes et son style «spéctaculaire»
« La finalité, c'est qu'il y a 0 but encaissé, non ? Voilà. On ne va pas chercher plus loin. Depuis que j'ai 5 ans, je suis entre les poteaux, j'ai toujours été spectaculaire sur mes interventions. Par moments, ça s'est retourné contre moi », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Moi, pour répondre clairement, je n'en ai rien à carrer»
« Je n'ai pas le style d'aujourd'hui, des gardiens qui font 2 mètres et les bras en croix, qui sont posés sur leur ligne... Moi, je vais un peu partout. Après, expected goals, pas expected goals, aujourd'hui, on fait beaucoup attention à ce genre de choses, tout ce qui est data, etc. Moi, pour répondre clairement, je n'en ai rien à carrer », ajoute Anthony Lopes.