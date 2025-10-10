«Spéctaculaire» : La grosse signature au FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la lutte pour le maintien, le FC Nantes avait décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée de recruter Anthony Lopes en provenance de l'OL. Un choix qui porte ses fruits puisque l'ancien portier de l'OL continue de briller et se réjouit de ses débuts avec les Canaris.

En janvier dernier, le FC Nantes n'a pas voulu laisser échapper l'occasion de recruter Anthony Lopes dont la situation à l'OL se compliquait. Et à l'image de sa magnifique prestation contre Brest le week-end dernier (0-0), le portier portugais continue d'impressionner. Il s'est d'ailleurs confié sur son style très particulier et spectaculaire.

Lopes et son style «spéctaculaire» « La finalité, c'est qu'il y a 0 but encaissé, non ? Voilà. On ne va pas chercher plus loin. Depuis que j'ai 5 ans, je suis entre les poteaux, j'ai toujours été spectaculaire sur mes interventions. Par moments, ça s'est retourné contre moi », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.