Son transfert tombe à l’eau, l’OM peut souffler

Auteur d’un gros début de saison avec l’OM, Jonathan Clauss était suivi par l’Atlético de Madrid cet hiver, une offre de prêt avec option d’achat est même arrivée sur le bureau des dirigeants marseillais. Mais l’international français, arrivé l’été dernier à l’OM, n’a jamais pensé à quitter la cité phocéenne.

Jonathan Clauss devrait faire son retour avec l’OM mercredi contre le FC Nantes. Son premier match depuis sa blessure mais aussi depuis l’intérêt surprenant de l’Atlético de Madrid. En quête d’un joueur pour évoluer sur le flanc droit, les Colchoneros avaient transmis une offre de prêt avec option d’achat à l’OM.

Mais dans sa tête, Jonathan Clauss n’a jamais voulu quitter Marseille. Dans un entretien accordé à Foot Mercato , le piston droit de l’OM expliquait même qu’il pensait y finir sa carrière : « Sinon je ne serais pas venu. Je ne suis pas là en me disant que si ça ne se passe pas bien, au pire je vois autre chose. Justement, maintenant que je suis là, au très haut niveau, j’aime le très haut niveau et si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester ».

Olympique Marseille have no intention to let Mattéo Guendouzi leave today. No talks are taking place with Aston Villa. ⛔️⚪️🔵 #OM #DeadlineDayAlso, Clauss deal was never close with Atlético — no way for loan move and Atléti will sign Doherty from #THFC. pic.twitter.com/KqtTNmCMad