Son retour est annoncé, il lâche une réponse au PSG

Axel Cornic

Les résultats catastrophiques des derniers mois ont fragilisé la position de Christophe Galtier, arrivé pourtant l’été dernier avec Luis Campos pour entamer un tout nouveau projet au Paris Saint-Germain. Son départ est déjà annoncé et les noms des possibles candidats à sa succession fusent, avec notamment un retour de Thiago Motta qui semble séduire du côté de Doha.

Star du premier cycle de QSI, Thiago Motta est en train de s’affirmer comme l’un des entraineurs à suivre du côté de la Serie A, avec d’excellents résultats acquis avec Bologna. Cela n’a pas échappé au PSG, qui chercherait un nouvel entraineur pour tourner la page Christophe Galtier.

« Nous pensons beaucoup à l’avenir »

Les tensions au PSG font évidemment beaucoup parler en Italie, où Thiago Motta est régulièrement questionné sur son avenir. « Je parle tous les jours avec mes dirigeants et ils savent très bien ce que nous cherchons » a expliqué le coach de Bologna, d’après Sky Sport Italia . « Ils savent aussi de ce dont on a besoin pour continuer ce projet, pour améliorer l’équipe et aller chercher quelque chose en plus. Nous pensons beaucoup à l’avenir ».

Nouveau contrat à Bologna ?

Selon les médias italiens, les sirènes du PSG semblent faire douter Thiago Motta, qui a toujours été très attaché au club où il a fait ses premiers pas comme entraineurs avec les U19. Pourtant, il pourrait décider de poursuivre son apprentissage du côté de Bologna, où un contrat de deux ans devrait bientôt lui être proposé.