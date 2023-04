Mercato - PSG : La seule porte de sortie plausible pour Neymar

Alexandre Higounet

Alors que RMC révèle ces dernières heures que le Paris Saint-Germain tente une nouvelle fois de vendre Neymar en vue du prochain mercato estival, il apparaît que le club de la capitale n’a aucune véritable option susceptible de se concrétiser dans le cas du Brésilien. A moins qu'une opportunité ne s'ouvre dans les prochaines semaines... Explication.

Ces dernières heures, RMC Sport a fait le point sur la position du Paris Saint-Germain au sujet de Lionel Messi et de Neymar. D’après les informations de RMC Sport , le club de la capitale ne compterait sur aucun des deux pour son projet futur et programmerait donc leur départ. Pour Lionel Messi, la situation apparaît relativement claire puisque l’Argentin arrive en fin de contrat. De surcroît, il dispose aujourd’hui de plusieurs opportunités susceptibles de le séduire, à commencer par un retour au FC Barcelone s’il souhaite poursuivre au plus haut niveau. A moins qu’il ne penche pour un dernier bail XXL en Arabie Saoudite. Pour Neymar, lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, les choses s’annoncent bien plus compliquées…

Neymar n’aura rien sur le mercato

Aucun club ne semble en effet intéressé par la perspective de récupérer Neymar, dont le salaire astronomique aujourd’hui n’est plus du tout en rapport avec son rendement sportif. L’été dernier, le PSG avait bien essayé de le proposer en Premier League, avec notamment Chelsea et Manchester City, mais cela n’avait évidemment pas abouti. L’hypothèse d’un départ de Neymar apparaît d’autant moins crédible que le joueur lui-même, conscient qu’il n’aurait jamais un contrat équivalent ailleurs, martèle depuis plusieurs mois qu’il ne veut absolument pas partir. Dans ces conditions, il apparaît totalement illusoire pour le PSG de plancher sur un départ de l’attaquant brésilien cet été.

Si MU est racheté par un fond qatari…

A l’analyse, une solution est cependant susceptible de voir prochainement le jour pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Neymar. En effet, si un axe PSG-Manchester United venait à se créer cet été avec le rachat de MU par un fond qatari, pour l’instant à l’état d’éventualité, les deux clubs pourraient s’entendre autour d’un double deal XXL : en compensation du transfert de Kylian Mbappe à United, les Red Devils pourraient consentir à récupérer également Neymar dans le deal, dans le cadre d’une opération dont le montant pourrait s’élever entre 250 et 300 millions d’euros. Un tel deal offrirait alors au PSG une énorme marge de manœuvre pour bâtir un nouveau projet de niveau Ligue des champions.