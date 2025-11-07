Signature confirmée : Gros coup du PSG avec un attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par Liverpool et le Bayern Munich lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola est finalement resté au PSG où sa prolongation de contrat semble en très bonne voie. Et Dominique Séverac, le journaliste du Parisien, confirme la signature à venir d'un nouveau bail au PSG pour l'attaquant de l'équipe de France...

Comme Le10Sport.com vous l'a récemment révélé en exclusivité, le PSG s'active en coulisses afin de boucler plusieurs prolongations de contrat. Bradley Barcola (23 ans) est notamment concerné, lui qui a fait l'objet de nombreux intérêts de prestige lors du dernier mercato estival et qui est actuellement engagé jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Le PSG s'active donc pour faire signer une prolongation à Barcola, et ce dossier semble même proche d'être réglé.

« Il va prolonger au PSG » En répondant aux critiques sur la performance de Bradley Barcola face au Bayern Munich dans un chat avec les internautes, Dominique Séverac a confirmé la nouvelle sur sa prolongation à venir au PSG : « L'amour dure deux ans avec vous, visiblement. Barcola entre dans sa troisième année de contrat et comme tous les joueurs, il a le droit d'avoir un coup de moins bien. C'est clairement le cas aujourd'hui. Il va prolonger au PSG », affirme le journaliste du Parisien.