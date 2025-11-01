Signature au PSG : La grande annonce en privé !

Pierrick Levallet

Le PSG a réalisé un très joli coup sur le mercato lors de l’été 2021. Le club de la capitale s’est attaché les services de Nuno Mendes pour environ 38M€. Et le latéral gauche portugais a peu à peu convaincu son monde chez les Rouge-et-Bleu, jusqu’à devenir une pièce presque indispensable au onze de Luis Enrique. Le défenseur de 23 ans prend d’ailleurs de plus en plus ses aises dans le vestiaire.

Nuno Mendes s'est métamorphosé au PSG D’après les informations de L’Equipe, l’entourage de Nuno Mendes ne cesse de clamer son attachement au PSG depuis sa prolongation jusqu’en juin 2029. Le Portugais, discret au départ, se permet désormais de chambrer ses coéquipiers. Il faut dire que ses qualités linguistiques lui octroient une certaine liberté.