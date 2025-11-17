Signature au PSG : La discussion secrète autour d'un dîner !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, l'été 2017 a été particulièrement chaud. En plus de Dani Alves et de la superstar Neymar, le club parisien parvenait à accueillir l'étoile montante du football français qu'était Kylian Mbappé à l'époque. Daniel Riolo a été mis au parfum grâce à une connaissance dans la restauration à Monaco. Explications.

En 2017, quelques semaines après la triste remontada pour les supporters du PSG au Camp Nou face au FC Barcelone (1-6), le président Nasser Al-Khelaïfi décidait de miser gros sur le marché des transferts en mettant la main à la fois sur Yuri Berchiche, Dani Alves, Neymar ainsi que Kylian Mbappé. Celui qui est devenu champion du monde, capitaine de l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain débarquait de l'AS Monaco pour un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire de 180M€ lors des derniers instants du mercato.

«C'est le sommelier qui m'envoie un message» D'ailleurs, Daniel Riolo a su avant tout le monde que Kylian Mbappé finirait pas choisir le PSG et non le Real Madrid. Et ce, grâce à un dîner dans un restaurant à Monaco raconté dans son livre : Le football selon moi. Une anecdote qu'il a évoqué pendant son interview avec Pia Clemens pour 100%PSG sur Ici Paris. « Mbappé, je raconte (ndlr dans le livre) quand ils sont au resto à Monaco et que c'est le sommelier qui m'envoie un message ».