Signature au PSG : Kylian Mbappé fait le forcing, c'est raté !

Au Paris Saint-Germain, Kays Ruiz-Atil aurait pu être ce que sont Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Néanmoins, le jeune milieu offensif issu du centre de formation n'a pas écouté les paroles de Kylian Mbappé en ne signant pas un contrat professionnel. Il s'en mord encore les doigts quatre ans plus tard.

Kays Ruiz-Atil était une promesse issue de La Masia du FC Barcelone et récupérée pendant sa formation par le PSG. Le club de la capitale lui avait même offert ses premiers pas dans le bain professionnel sous l'impulsion de Thomas Tuchel. Néanmoins, de par son refus de signer un nouveau contrat, le milieu offensif a été renvoyé dès le mois de février 2021 chez les U19 du Paris Saint-Germain.

«Kylian me disait souvent de le faire» Après avoir vagabondé au FC Barcelone B et notamment à l'AJ Auxerre, c'est aux Francs Borains qu'il a rebondi après une résiliation de son contrat au sein du club bourguignon. Invité à s'exprimer par RMC Sport, Kays Ruiz-Atil a avoué regretter ne pas avoir suivi le conseil de Kylian Mbappé au PSG. « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris. A l’époque, Kylian (Mbappé) me disait souvent de le faire. Mais on ne s’est pas entendus avec Leonardo (qui était alors directeur sportif, NDLR). C’est ce qui m’a fait quitter Paris ».