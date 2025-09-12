Transfert surprise : L’OL veut recruter un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir vécu un mercato estival très agité et surtout marqué par les départs de joueurs majeurs, l'OL a tenté un coup très ambitieux dans le dernières heures d'ouverture du marché. En effet, une offre de 7M€ a été formulée pour le crack danois Noah Nartey, un jeune milieu de terrain déjà très courtisé. Mais ce dernier est finalement resté à Bröndby.

En proie à de sérieuses difficultés financières et menacé d'une relégation en Ligue 2 s'il ne récupérait pas beaucoup d'argent cet été, l'OL a donc laissé filer certains de ses talents confirmés tels que Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Luca Perri ou encore Thiago Almada. Mais le club rhodanien semble passé proche d'un recrutement très prometteur en toute fin de mercato...

L'OL a tenté un crack du Danemark En effet, selon les révélations de Foot Mercato, l'OL aurait attendu les dernières heures du mercato pour formuler une offre de 7M€ à Bröndby pour son jeune milieu de terrain Noah Nartey (19 ans), considéré comme une immense pépite du football danois et dont le contrat court jusqu'en 2027.