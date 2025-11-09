Signature à l'OM, son calvaire est enfin terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Benjamin Pavard a vécu fin octobre deux matchs compliqués en l'espace de trois jours. Le champion du monde tricolore ne figurait pas à son niveau et a même plombé le groupe phocéen par ses diverses erreurs. Une adaptation quelque peu poussive à l'OM, mais il n'a jamais rien lâché, expliquant même être sorti de la mauvaise spirale.

En l'espace de trois jours, entre le 22 et le 25 octobre dernier, Benjamin Pavard était partiellement responsable de deux défaites de l'OM. La première pour le compte de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions contre le Sporting Lisbonne (1-2) et en Ligue 1 face au RC Lens (1-2). Lors de ces deux rencontres, Pavard a offert un but via un contre son camp, a causé un penalty et a été fautif sur une autre situation.

«Je savais que tant qu'on mouille le maillot, les supporters marseillais seraient toujours derrière nous» La semaine noire de Benjamin Pavard semble appartenir au passé. Bien en jambes face au Stade Brestois au Vélodrome ce samedi (3-0), le champion du monde tricolore a été interrogé par Marcel Desailly sur le plateau de beIN SPORTS sur son adaptation mouvementée à sa nouvelle vie à l'OM. « Je savais que tant qu'on mouille le maillot, les supporters marseillais seraient toujours derrière nous. Après, on a eu de mauvais résultats ces dernières semaines, ils n'étaient pas contents ».