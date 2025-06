Signature à 42M€ au PSG : La grande promesse du boss !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Javier Pastore a pris la décision de signer au PSG alors que Chelsea était également sur les rangs pour accueillir le jeune attaquant argentin de l'époque à l'été 2011. Il aura fallu une discussion positive avec Nasser Al-Khelaïfi sur le projet du club pour que Pastore accepte de s'installer dans la capitale parisienne et non londonienne.

A l'été 2011, Javier Pastore était la première recrue star de l'ère QSI entamée quelques semaines plus tôt avec le rachat du PSG par les propriétaires qataris. Recruté pour 42M€ à Palerme, El Flaco a été convaincu de signer après une discussion avec Nasser Al-Khelaïfi. « L'objectif était le projet que le président Nasser m'avait montré au moment où je suis allé parler avec lui. Il m'a dit « écoutes, aujourd'hui on est ici et dans deux trois, quatre ans on doit réussir à être le meilleur club d'Europe »».

«Je pensais que ça serait une marche supplémentaire au PSG» Outre l'équipe spécifique que le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif de l'époque Leonardo avaient l'intention de bâtir, ce sont les projets autour de l'effectif qu'ont été vendus à Javier Pastore. « Ca, faire un centre d'entraînement, un stade plus grand et plein de choses. J'arrive à 20 ans, j'avais commencé ma carrière en Europe. J'avais été très bon à Palerme et je pensais que ça serait une marche supplémentaire au PSG ».