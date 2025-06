«Il faut l’aider» : Un joueur du PSG en souffrance, le vestiaire intervient !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Warren Zaïre-Emery a connu une seconde partie de saison compliquée avec le PSG, après une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains plusieurs semaines lui faisant perdre sa place de titulaire dans l’entrejeu. L’international français peut néanmoins compter sur le soutien de ses coéquipiers pour retrouver confiance.

Sur le plan comptable, Warren Zaïre-Emery semble avoir disputé une saison pleine avec 50 matchs au compteur, mais depuis le 29 janvier, et son entorse de la cheville gauche contre Stuttgart en Ligue des champions, l’international français du PSG a perdu sa place dans l’entrejeu, Luis Enrique misant sur le trio composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Joan Neves pour la seconde partie de saison et les matchs à enjeu.

« Mes coéquipiers sont là aussi pour moi : c'est ça un collectif » Titulaire lors de la défaite contre Botafogo (0-1) dans la nuit de jeudi à vendredi, Warren Zaïre-Emery a reconnu ensuite que les derniers mois n’avaient pas été simples pour lui. « Cela a été un peu plus compliqué pour moi cette saison, a confié le joueur formé au PSG, rapporté par L’Équipe. J'avais bien commencé en début de saison mais il y a eu mon entorse. Le coach me fait toujours confiance, il me parle beaucoup. Mes coéquipiers sont là aussi pour moi : c'est ça un collectif. Quand un joueur est moins bien, il faut l'aider, le remettre dans les meilleures conditions et c'est ce qu'a fait le collectif avec moi. Je reprends confiance en moi, je me sens bien sur le terrain, j'essaie de donner le meilleur de moi-même ».