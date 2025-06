PSG : Désiré Doué a vécu un enfer !

Titularisé par Luis Enrique pour le duel face à Botafogo ce vendredi matin, Désiré Doué a eu beaucoup de difficultés. Comme l'a souligné Pierre Ménès, le numéro 14 du PSG a eu un traitement de faveur particulier de la part des joueurs brésiliens. Ce qui l'a empêché d'évoluer à son meilleur niveau.

«Désiré Doué était souvent pris à deux ou à trois»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a analysé la prestation de Désiré Doué. Comme l'a affirmé le journaliste français, le numéro 14 du PSG était muselé par la défense de Botafogo. « Devant, ce n'était pas extraordinaire. Désiré Doué était souvent pris à deux ou à trois, à croire que les joueurs de Botafogo avaient vu la finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas pu respirer Désiré Doué. Il s'est un petit peu entêté dans des actions individuelles, et il a souvent perdu le ballon. Kvaratskhelia s'est battu comme un fou, comme d'habitude. Il a très très bien débuté le match, mais à l'arrivée, il n'a pas non plus pesé suffisamment. Et puis, sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus, je suis désolé de confirmer ce que je vis semaines après semaines : Gonçalo Ramos n'a pas le niveau de ce club », a déclaré Pierre Ménès, avant de se prononcer sur l'absence d'Ousmane Dembélé, actuellement blessé.