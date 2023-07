Séisme imminent au PSG à cause de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG met Kylian Mbappé sous pression pour qu’il prolonge son contrat. Sinon, une vente aurait lieu avant la fin du mercato. Les projets économiques du PSG pour la saison à venir pâtissent déjà du feuilleton Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé fait énormément parler de lui ces derniers temps. Et plus précisément depuis l’envoi de son courrier au PSG courant juin dans lequel il faisait savoir au club de la capitale qu’il n’actionnerait pas la clause présente dans son contrat pour activer l’ultime année de son bail, à savoir jusqu’en juin 2025.

Le PSG lance un ultimatum à Mbappé, en vain…

Nasser Al-Khelaïfi a lancé un ultimatum à Kylian Mbappé la semaine dernière dans le cadre de la présentation de Luis Enrique comme nouveau coach du PSG. Le président du club parisien laissait au maximum deux semaines à Mbappé et son entourage pour prolonger son contrat, sinon un transfert serait forcé. Et alors que le champion du monde tricolore refuserait de revenir sur sa position, les plans du PSG seraient mis à mal, et pas uniquement dans le cadre du transfert de Mbappé.

Le PSG veut faire entrer de l’argent, les investisseurs craintifs du dossier Mbappé…