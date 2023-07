Le PSG boucle un transfert, c’est la surprise totale

Thibault Morlain

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG a officialisé sa 4ème recrue de l’été. Ce samedi, c’est Kang-in Lee qui a paraphé son contrat avec le club de la capitale. Le Sud-Coréen, arrivée de Majorque, s’est engagé jusqu’en 2028. Un joli pari pour le PSG, qui ne manque visiblement pas de créer la surprise. Explications.

« C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde ». Ayant signé jusqu’en 2028 avec le PSG, Kang-in Lee est plus heureux que jamais de ce nouveau défi qui commence pour lui. Mais voilà que tout aurait pu se passer différemment pour l’international sud-coréen.

Le PSG plutôt que l’Atlético de Madrid

Selon les informations de Relevo , ce transfert de Kang-in Lee au PSG aurait surpris les experts du mercato. Et pour cause… Il y a encore quelques mois, le Sud-Coréen semblait en partance pour l’Atlético de Madrid. Dès janvier, les Colchoneros avaient posé les premières bases de l’opération, avant d’accélérer entre le mois de mai et avril. Pour Kang-in Lee, un accord était alors proche d’être trouvé, moyennant notamment 15M€.

Luis Campos le plus convaincant

Finalement, le PSG a déboursé 22M€ pour recruter le Sud-Coréen. Considérant que le projet parisien était le meilleur pour lui, Kang-in Lee a donc posé ses valises dans la capitale française. Un succès pour Luis Campos qui a battu toute la concurrence. A Paris, tout se serait accéléré durant le mois de juin pour le transfert de Kang-in Lee et ça a fini par faire la différence pour recruter le joueur de 22 ans.