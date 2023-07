Il signe au PSG et se justifie

Alexis Brunet

Luis Campos a décidé de miser sur Kang-in Lee. Le Sud-Coréen a quitté Majorque, et il s'est engagé jusqu'en 2028 avec le PSG. Il quitte donc l'Espagne, douze ans après être arrivé de son pays natal. Un changement important, mais le milieu offensif n'a pas hésité à rejoindre l'un des meilleurs clubs du monde, comme il l'a déclaré.

Les supporters du PSG espèrent qu'une grande star va rejoindre les rangs de leur équipe. Il faut dire que Paris a perdu un immense joueur avec le départ de Lionel Messi, et il va donc falloir le remplacer. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos pense que Bernardo Silva serait le joueur idéal pour faire oublier le champion du monde 2022. Le milieu offensif aimerait tenter une nouvelle aventure, et il est ouvert à un retour en France, après son passage à l'AS Monaco, il y a quelques années. Mais Manchester City ne voudrait pas le voir partir, surtout au PSG, un club rival.

Kang-in Lee débarque au PSG

En attendant de savoir si Bernardo Silva va atterrir à Paris, Luis Campos a déjà fait signer un attaquant gaucher. Il s'agit de Kang-in Lee, qui arrive en provenance de Majorque. Le Sud-Coréen franchit donc une grande étape dans sa carrière, en rejoignant un club du standing du PSG. C'est d'ailleurs une des raisons qui l'a poussé à rejoindre la capitale, comme il l'a déclaré dans une interview pour sa nouvelle équipe. « Tout d’abord, c’est l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai choisi le PSG, car je pense pouvoir me développer en évoluant aux côtés des meilleurs joueurs du monde, et apporter mon aide à l’équipe. »

Le PSG annonce un transfert qui fait polémique https://t.co/XTu4EJlPZW pic.twitter.com/uVi7Rvo39n — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Marco Asensio a aussi rejoint le PSG

D'un point de vue offensif, Kang-in Lee n'est pas le seul à avoir rejoint le PSG cette année. Luis Campos a fait signer à Paris Marco Asensio. En fin de contrat au Real Madrid, le gaucher de 27 ans n'a en plus rien coûté au club de la capitale. Si ce n'est un imposant salaire, et une prime à la signature bien négociée à n'en pas douter par son agent, Jorge Mendes.