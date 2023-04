«Scandaleux» : Zidane tranche pour le PSG, il se lâche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son nom continue de circuler au PSG, Zinedine Zidane n’a toujours pas l’intention de répondre favorablement aux sirènes du club de la capitale, lui qui s’imaginerait faire son retour à la Juventus. Une position qui n’étonne pas Christophe Cessieux, convaincu que le Français ne posera pas ses valises à Paris.

Grand rêve du Qatar ces dernières années, Zinedine Zidane n’a visiblement pas revu sa position concernant le PSG malgré son envie de retrouver un banc la saison prochaine. Selon RMC , le Français n’est en effet pas emballé à l’idée de prendre la succession de Christophe Galtier, ce qui pourrait d’ailleurs permettre à ce dernier de sauver sa tête comme vous l’a indiqué le10sport.com. Zidane, quant à lui, s’imagine à la Juventus, club dans lequel il a évolué durant sa carrière de joueur. Une position qui n’étonne pas Christophe Cessieux.

« Il n’a pas de sensibilité particulière pour ce club »

Dans les Grandes Gueules du Sport, le journaliste a en effet assuré qu’il n’avait jamais imaginé Zinedine Zidane du côté du Parc des Princes. « Je n’ai jamais cru qu’il viendrait à Paris, et je trouvais même ça scandaleux qu’on l’imagine un jour venir entraîner le PSG. Et après on a dit qu’il ne viendrait pas à Paris parce qu’il est Marseillais, je ne pense pas que ce soit la raison principale. Il y a peut-être un tout petit fond autour de ça, mais je pense qu’il n’a pas de sensibilité particulière pour ce club. Il y a des clubs qui comptent et qui compteront dans toute la carrière de Zidane, évidemment en premier le Real Madrid, la Juve également. Il est resté plusieurs années à la Juve, il a fait du bien à ce club et il y reste très attaché. Et puis un jour, en fin de carrière, pourquoi pas Marseille s’il décroche un énorme sponsor qui viendrait renforcer l’équipe. Mais il n’a pas envie de venir à Paris, parce qu’il faudrait tout casser à Paris. Avant de construire, il faut tout casser, et je n’ai pas sûr que Zidane ait envie de ça », confie Christophe Cessieux sur RMC .

« Il n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis »