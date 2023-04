PSG : Offre colossale pour Messi, une rencontre est annoncée à Paris

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a plusieurs options pour son avenir. Si le FC Barcelone rêve de le faire revenir en Catalogne, l’Argentin bénéficie également d’un intérêt d’Al-Hilal. Le club saoudien serait prêt à lui proposer un salaire de plus de 400M€ par saison. Une nouvelle rencontre serait d’ailleurs prévue entre les deux parties prochainement.

Près de deux ans après son arrivée, Lionel Messi pourrait très bientôt quitter le PSG. La Pulga sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et si une prolongation semblait en bonne voie il y a encore quelques semaines, le divorce serait maintenant acté entre l’Argentin et le club de la capitale.

Al-Hilal offre un contrat en or à Messi

Le FC Barcelone est sur le coup afin de récupérer Lionel Messi et n’hésite plus à afficher publiquement ses intentions. Cependant, le septuple Ballon d’Or aurait également une proposition astronomique provenant d’Al-Hilal, qui serait prêt à lui offrir un salaire de plus de 400M€ par an.

Rencontre prévue entre Al-Hilal et Messi

D’après les informations de Rudy Galetti, une nouvelle rencontre devrait bientôt avoir lieu entre les deux parties. En effet, une réunion serait prévue entre le clan de Lionel Messi et Al-Hilal le 1er mai prochain à Paris, le lendemain de la rencontre entre le PSG et Lorient, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. À cette occasion, le club saoudien aurait l’intention de lui réaffirmer son intention d’en faire le joueur le mieux payé de l’histoire.