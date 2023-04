Contrat en or massif pour Messi, le PSG va être fixé

Pierrick Levallet

Faisant l'objet de nombreuses rumeurs sur son avenir, Lionel Messi ne s'est pas encore prononcé sur ce qu'il fera cet été. L'Argentin est en fin de contrat en juin prochain, et le PSG ne le retiendra pas s'il souhaite partir. Dans le même temps, l'Arabie Saoudite lui aurait fait une offre colossale pour le convaincre. La Pulga devrait ainsi trancher prochainement.

Le mercato estival n’est pas encore officiellement ouvert, mais Lionel Messi est déjà au coeur des rumeurs au sujet de son avenir. Son contrat arrive à son terme dans quelques mois, et La Pulga n’a toujours pas annoncé publiquement ce qu’il fera au-delà de cet été. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Campos cherchait toujours à le prolonger. Cependant, le PSG ne le retiendra pas si Lionel Messi veut partir. Dans le même temps, l’Argentin est convoité ailleurs dans le monde, y compris en Arabie Saoudite.

PSG : Une star attend avec impatience le transfert de Messi https://t.co/MLGtWn2GEK pic.twitter.com/gF7Yfj4kIm — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

L'Arabie Saoudite dégaine une fortune pour Lionel Messi

Comme révélé par le journaliste Rudy Galetti dans Tribal Football , Al-Hilal serait prêt à lâcher une fortune pour recruter Lionel Messi. Le club saoudien penserait à un chèque de 400 ou 450M$, soit entre 366 et 411M€, pour convaincre La Pulga de prendre la même décision que Cristiano Ronaldo. Le journaliste italien a également indiqué que pour le moment, le champion du monde 2022 n’avait pris aucune décision.

La Pulga va bientôt trancher

En effet, Rudy Galetti affirme que Lionel Messi aurait demandé un peu de temps pour évaluer son avenir et prendre la meilleure décision. Néanmoins, il apprécierait de plus en plus la proposition d’Al-Hilal. Lionel Messi devrait donc donner sa réponse dans les prochaines semaines. À voir s’il acceptera le contrat en or de l’Arabie Saoudite, l’offre du PSG, ou alors s’il rejoindra un autre projet cet été. L’Inter Miami en MLS et le FC Barcelone se tiendraient toujours à l’affût.