Gros désaccord entre Messi et le PSG, le feuilleton s’emballe

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin prochain, il cristallise encore les avis. Auteur d’une belle prestation contre Angers, l’international argentin ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le club de la capitale laisse penser que Messi n’entre plus dans les plans alors que le clan de l’Argentin explique le contraire…

Passeur décisif vendredi soir sur la pelouse d’Angers, Lionel Messi a délivré une belle prestation. L’attaquant du PSG, décevant en Ligue des Champions, a retrouvé son niveau en Ligue 1, ce qui ne devrait pas suffire aux supporters parisiens pour qu’ils retrouvent le sourire. Malgré tout, la question de son avenir se pose toujours.

Messi pas encore fixé sur son avenir

L’Argentin, sacré champion du monde en décembre dernier, sera libre de tout contrat dans deux mois. Et pour le moment, Lionel Messi n’a pas prolongé son bail avec le PSG… pendant que le FC Barcelone fait le tout pour le tout afin de le rapatrier.

Son de cloche différent entre le club et le joueur