Samir Nasri - Transfert au PSG : La réponse fracassante !

Sévèrement touché à la cheville face au Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait manquer au moins entre 6 à 8 semaines de compétition. Un coup dur pour le PSG. Alors que remplacer le Marocain s’annonce compliqué, le club de la capitale pourrait envisager sa recruter un arrière droit lors du mercato hivernal. Mais voilà que Samir Nasri a annoncé une mission quasiment impossible pour le PSG.
N’ayant pas voulu recruter d’arrière droit durant l’été, le PSG se retrouve aujourd’hui en difficulté avec la blessure d’Achraf Hakimi. Luis Enrique va donc devoir bricoler pour le poste d’arrière droit. En attendant le mercato hivernal ? A partir du 1er janvier, le PSG pourrait donc s’offrir un latéral droit. A condition qu’une opportunité se présente…
« Tu ne pourras jamais aller les débaucher »
Pour le PSG, recruter un arrière droit de haut niveau s’annonce très complexe au mois de janvier. C’est ce qu’a annoncé Samir Nasri sur le plateau du Canal Champions Club. « Le mercato arrive vite ? Tu fais vraiment les fonds de tiroir là au mercato hivernal. Ils ont recruté Kvara ? Là, ce n’est pas pareil. Naples a fait ce truc car Kvara voulait partir, mais les grands clubs, les mecs qui sont titulaires, tu ne pourras jamais aller les débaucher », a expliqué l’ancien de l’OM.
« Dis moi un arrière droit top niveau qui va venir faire doublure d’Hakimi »
Daniel Riolo avait lui aussi expliqué pourquoi il était compliqué pour le PSG de trouver une bonne doublure à Achraf Hakimi. « Tu n’auras jamais l’équivalent d’Hakimi. Donc quel genre d’arrière droit tu vas prendre ? Dis moi un arrière droit top niveau qui va venir faire doublure d’Hakimi », a-t-il lâché