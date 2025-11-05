Samir Nasri - Transfert au PSG : La réponse fracassante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sévèrement touché à la cheville face au Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait manquer au moins entre 6 à 8 semaines de compétition. Un coup dur pour le PSG. Alors que remplacer le Marocain s’annonce compliqué, le club de la capitale pourrait envisager sa recruter un arrière droit lors du mercato hivernal. Mais voilà que Samir Nasri a annoncé une mission quasiment impossible pour le PSG.

N’ayant pas voulu recruter d’arrière droit durant l’été, le PSG se retrouve aujourd’hui en difficulté avec la blessure d’Achraf Hakimi. Luis Enrique va donc devoir bricoler pour le poste d’arrière droit. En attendant le mercato hivernal ? A partir du 1er janvier, le PSG pourrait donc s’offrir un latéral droit. A condition qu’une opportunité se présente…

« Tu ne pourras jamais aller les débaucher » Pour le PSG, recruter un arrière droit de haut niveau s’annonce très complexe au mois de janvier. C’est ce qu’a annoncé Samir Nasri sur le plateau du Canal Champions Club. « Le mercato arrive vite ? Tu fais vraiment les fonds de tiroir là au mercato hivernal. Ils ont recruté Kvara ? Là, ce n’est pas pareil. Naples a fait ce truc car Kvara voulait partir, mais les grands clubs, les mecs qui sont titulaires, tu ne pourras jamais aller les débaucher », a expliqué l’ancien de l’OM.