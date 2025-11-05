Mercato : Le prochain entraîneur de l'OM annoncé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar de Didier Deschamps, Samir Nasri pourrait à l'avenir prendre les rênes de l'effectif de l'Olympique de Marseille après en avoir été un joueur de l'équipe première. C'est le «rêve» du petit prince de Marseille tel qu'il est qualifié dans la cité phocéenne. Bertrand Latour est allé le chercher sur ce sujet en direct sur Canal+ ce mercredi.

Samir Nasri futur entraîneur ? Dans le cadre de la promotion de son documentaire Rebelle diffusé sur Canal+ fin août, le minot marseillais ayant lancé sa carrière professionnelle en 2004 avec l'équipe première de l'OM, affirmait cultiver le désir de gérer le groupe de l'Olympique de Marseille un jour. « Si je me verrais bosser à l’OM ? Mon rêve absolu, ça serait d’être sur le banc de l’OM, oui ».

«Samir sait qu'il reviendra comme entraîneur de Marseille donc il n'est pas inquiet» En attendant, Samir Nasri n'a été qu'un coach de l'équipe du streamer AmineMaTué : F2R en Kings League au printemps dernier. Et en parallèle, l'ex-international français assure son rôle de consultant sur Canal+ et notamment ce mercredi sur les antennes de la chaîne cryptée pour le Canal Champions Club. L'occasion pour Bertrand Latour de le titiller sur un avenir potentiel en tant qu'entraîneur de l'OM. « Samir (ndlr Nasri) sait qu'il reviendra comme entraîneur de Marseille donc il n'est pas inquiet (ndlr de ne jamais avoir revisité le Vélodrome après son départ de l'OM). Il est juste patient ».