Samir Nasri : «Ça n’a jamais été vrai», la fake new avec un ancien de l’OM !

Au moment de l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de Rennes en novembre 2024, des rumeurs indiquaient que l’ancien entraîneur de l’OM pourrait être accompagné de Samir Nasri en tant adjoint, qu’il a connu au FC Séville. Ce que ce dernier a démenti, mais il a en revanche eu des contacts avec Bruno Genesio.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Samir Nasri est revenu sur la rumeur qui l’envoyait à Rennes avec Jorge Sampaoli en novembre 2024. Les deux anciens de l’OM se sont connus au FC Séville quand le premier nommé avait été prêté par Manchester City lors de la saison 2016-2017, mais devenir son adjoint au Stade Rennais n’a jamais été d’actualité.

« En revanche, avec Bruno Genesio, il y a eu des contacts… » « Non, ça n’a jamais été vrai que je rejoigne le staff de Sampaoli », a déclaré Samir Nasri, qui a toutefois précisé qu’il aurait pu débarquer à Rennes, mais du temps où Bruno Genesio en était l’entraîneur. « En revanche, avec Bruno Genesio, il y a eu des contacts… » L’ancien international français (41 sélections) a la volonté de devenir entraîneur à l’avenir, mais doit retarder ce projet pour des raisons personnelles : « J’aimerais bien, mais ma vie aujourd’hui ne le permet pas. Je sais que, demain, si je suis entraîneur, ma vie ne sera consacrée qu’à ça. Passer du temps avec mon fils, qui vit à Dubaï, n’est pas compatible avec ce métier. Il faut qu’il grandisse. Après, on verra. »