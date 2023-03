Sa déclaration va tout relancer, l’avenir de Zidane chamboulé ?

La rédaction

Actuel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est régulièrement lié au Brésil. En effet, la Seleção n’a plus de sélectionneur, depuis le départ de Tite après la Coupe du monde au Qatar et attendrait avec impatience la fin de saison pour récupérer le technicien italien des Merengue. En marge de la défaite contre le Maroc samedi (1-2), le président de la Fédération brésilienne de football a évoqué l’avenir d’Ancelotti et de sa sélection. Une déclaration qui pourrait rouvrir le feuilleton Zinédine Zidane.

Depuis que Tite a annoncé son départ de la Seleção lors du dernier mondial, Ramon Menezes officie en tant qu’intérimaire. Ce dernier sera à la tête du Brésil jusqu’à la fin de la saison comme l’a clairement annoncé la Fédération brésilienne en janvier. Ce samedi soir, pour leur premier rendez-vous post-Coupe du monde, les Brésiliens se sont inclinés contre le Maroc, de quoi renforcer l’idée de la venue d’un entraîneur d’expérience, pouvant faire passer un cap à la sélection. Carlo Ancelotti est clairement visé depuis plusieurs mois mais son bail au Real Madrid se termine seulement en juin 2024.

« C’est le premier nom que les supporters me sortent »

Si le président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, a affirmé à Reuters ne pas avoir contacté Carlo Ancelotti malgré l’intérêt que lui portent les joueurs et le peuple brésilien, il a aussi montré toute l’admiration qu’il porte pour l’ancien entraîneur du PSG : « Il est unanimement respecté par les joueurs. Pas seulement Ronaldo Nazario ou Vinicius Jr, mais tous ceux qui ont joué pour lui, a confié le dirigeant. Je l'admire vraiment pour son honnêteté dans sa façon de travailler et pour la constance de son travail. Il n'a pas besoin d'être présenté. C'est vraiment un entraîneur de haut niveau. (...) Ancelotti n'est pas seulement le favori des joueurs, mais aussi celui des supporters, semble-t-il. Partout où je vais au Brésil, dans tous les stades, c'est le premier nom que les supporters me sortent.(...) Attendons le moment opportun et nous verrons si nous pouvons y arriver ».

Le Brésil joue un mauvais tour au PSG