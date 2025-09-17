Rupture avec Rabiot : L’OM limite la casse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’OM a une fois de plus fait le show sur le marché des transferts avec pas moins de 12 recrues contre 16 départs pendant l’été. Parmi les partants, le nom d’Adrien Rabiot pèse lourd à l’Olympique de Marseille puisqu’il s’en est allé pour des raisons disciplinaires et rien d’autre. Pour autant, malgré les regrets du directeur du football Medhi Benatia, il y a du positif à tirer de ce mercato. Explications.

Une histoire de bagarre qui tourne très mal pour les deux protagonistes. Le 15 août dernier, au Roazhon Park dans la foulée de la défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en venaient aux mains. Une altercation d’une « violence extrême » d’après les propos énoncés par le président Pablo Longoria à l’AFP. Résultat : expulsion du groupe et ventes à l’AC Milan et à Bologne.

Medina, Aguerd et Pavard, les trois fantastiques de Benatia ! Le départ d’Adrien Rabiot n’était absolument pas prévu à l’OM. En attestent les déclarations de Medhi Benatia au Monde qui a toutefois apprécié s’être renforcé dans le secteur défensif grâce à trois grosses signatures. « Aujourd’hui, on a fait venir [Facundo] Medina, un joueur incroyable en matière de leadership, ainsi que Nayef Aguerd, défenseur central international marocain, et, cerise sur le gâteau, Benjamin Pavard, un champion du monde qui a tout gagné, et qui, contre Lorient, sort une prestation de haut niveau après seulement deux entraînements avec nous ».