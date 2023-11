Riolo prédit une catastrophe à l’OM

Thomas Bourseau

Rien ne va plus à l’OM qui s’est incliné à Lens dimanche soir (1-0), ne comptabilisant du coup qu’une seule victoire sur ses huit dernières rencontres de Ligue 1. Éditorialiste de RMC, Daniel Riolo n’a pas manqué de faire savoir que la saison de l’OM pourrait virer à la catastrophe, et pas seulement pour des raisons sportives.

Sur les huit dernières sorties de l’OM en Ligue 1, il n’y a qu’une seule victoire à noter. Celle acquise lors de la réception du Havre au Vélodrome le 8 octobre dernier (3-0). Depuis, l’OM n’a pas inscrit le moindre but et a été battu à Lens dimanche soir. À deux points du barrage, l’OM court un grand danger selon Daniel Riolo.

«Si tu ne remontes pas, c’est la saison complète qui deviendrait catastrophique»

Daniel Riolo a profité de la défaite à Lens dimanche soir afin de se projeter sur la suite. « T’as une victoire depuis le mois d’août. A part miser sur la faiblesse de la Ligue 1 et le fait que d’autres équipes puissent avoir des trous noirs, comment tu fais pour remonter parce que si tu ne remontes pas, ce n’est pas un match comme celui de ce soir où ils ne sont pas bons et qu’il y a du déchet, c’est la saison complète qui deviendrait catastrophique ».

«Une position loin de la 6ème place et c’est là qu’il faut s’inquiéter, pour les finances»