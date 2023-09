Révolution au PSG, le Qatar vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les rumeurs concernant un départ de Luis Campos après le mercato, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir l'intention de conserver le Portugais. Le président du PSG assure d'ailleurs qu'il a apprécié le travail de son directeur sportif, ce qui laisse penser qu'un départ de Campos n'est pas à l'ordre du jour.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato très impressionnant. Et pourtant, Luis Campos serait sur la sellette. Le directeur sportif du club de la capital, en poste depuis un peu plus d'un an, aurait de nombreux détracteurs en interne au point que son départ soit réclamé. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi encense le dirigeant portugais.

«Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques»

« Cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur la performance et notre style de jeu. Si nous faisons cela, les résultats apparaîtront en conséquence. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG », lance le président du PSG dans les colonnes de Record .

«Luís Campos et moi avons travaillé ensemble 20 heures par jour»