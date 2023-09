Révolution au PSG, le Qatar fait-il le bon choix ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nasser Al-Khelaïfi avait sonné la fin du « bling-bling » au PSG l’année dernière, mais il aura bien fallu attendre l’été 2023 pour assister aux grands changements promis par le président au sein du club de la capitale. Ce week-end, le Qatari en a d’ailleurs rajouté une couche sur les contours du nouveau projet parisien, précisant notamment que la Ligue des champions n’était pas une « obsession » à ses yeux. La bonne stratégie à employer ?

Annoncé l’année dernière, le changement a eu lieu cet été du côté du PSG, avec le départ de plusieurs gros noms de l’effectif à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar ou encore Marco Verratti, et l’arrivée de onze nouveaux joueurs dans l’effectif. Ainsi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Manuel Ugarte ont rejoint les rangs de Luis Enrique, nommé à la tête de l’équipe première en remplacement de Christophe Galtier.

❌ 7 buts en 4 matches, une série stoppée lors de sa cinquième apparitionComme Djibril Cissé et Radamel Falcao, Kylian Mbappé ne trouvera pas le chemin des filets pour son cinquième match de la saison après sa sortie lors de #PSGOMPas de nouveau recordhttps://t.co/y26oWgmAYF — Bernard Colas (@BernardCls) September 24, 2023

Fin du « bling-bling » et de l’obsession de la Ligue des champions

Désormais, le style de jeu affiché par le PSG semble tout aussi important que les résultats aux yeux des dirigeants, après plusieurs saisons compliquées marquées par deux éliminations successives en Ligue des champions dès les huitièmes de finale. D’ailleurs, le Qatar refuse désormais de faire de cette fameuse C1 son unique priorité. « La Ligue des champions n’est pas du tout une obsession, c’est fini. Je l’ai dit lors de la première conférence de presse avec Luis Enrique », a confié Nasser Al-Khelaïfi, rapporté par RMC .

« C’est ce que nous voulons, et les résultats suivront »