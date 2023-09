Il recale le PSG sur le mercato

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est considérablement renforcé cet été. Dans le secteur défensif, Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont débarqué pour apporter encore plus de solidité. Mais si le champion du monde 2018 a signé, ce serait en partie dû au fait que Fikayo Tomori ait décliné l'offre du club de la capitale.

Malgré la concrétisation de douze dossiers, le PSG a essuyé plusieurs refus durant l'été. Luis Campos s'y était pris à l'avance cette année et il avait démarré les négociations avec certains joueurs avant l'ouverture du mercato. Pour autant, il n'a pas réussi à convaincre tout le monde.

Le PSG discute avec les agents de Tomori

Ce dimanche, la presse italienne fait une nouvelle révélation sur le mercato parisien. Selon les informations de calciomercato.com , le PSG serait entré en contact avec les agents de Fikayo Tomori au mois de mai. Le défenseur de l'AC Milan avait rapidement tranché.

Tomori refuse