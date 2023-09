Toutes les coulisses sont dévoilées sur ce transfert du PSG

Thibault Morlain

Après l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, Lucas Hernandez découvre depuis cet été un 3ème club. Natif de Marseille, il a été transféré pour 45M€ au PSG. Capable d’évoluer comme latéral gauche ou défenseur central, Lucas Hernandez est un énorme ajout à l’effectif de Luis Enrique. Un transfert à propos duquel des précisions ont d’ailleurs été apportées dans la presse ce dimanche.

Entamant un nouveau projet, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens lors du dernier mercato estival. Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc de touche et il a alors fallu remodeler tout l’effectif. Pour cela, le carnet de chèques a été sorti et plusieurs millions d’euros ont été dépensés sur le mercato. Le PSG a notamment lâché 45M€ pour aller chercher Lucas Hernandez au Bayern Munich.

Le PSG s’intéresse à Lucas Hernandez alors blessé

Voilà désormais Lucas Hernandez au PSG, avec qui il réalise un excellent début de saison en tant que latéral gauche. Des performances dont doit forcément se réjouir le club de la capitale qui voit son pari porter ses fruits. Compte tenu des nombreuses blessures de Lucas Hernandez, il fallait oser aller le chercher. Mais cela n’a pas effrayé le PSG, bien au contraire. Selon les informations du Parisien , les premières discussions remonteraient au mois de mars dernier, date à laquelle Lucas Hernandez n’était pas encore revenu à la compétition suite à sa blessure contractée à la Coupe du monde. Même blessé, le Français intéressait ainsi Paris, qui en avait d’ailleurs fait sa priorité numéro 1 de l’été pour le mercato.

Un choix que le Français ne regrette pas

Ce vif intérêt du PSG a fini par convaincre Lucas Hernandez, qui a tout de même pris des renseignements. Pour cela, il s’est notamment rapproché de Presnel Kimpembe. L’ex-joueur du Bayern Munich a alors signé à Paris dans l’optique de laisser une trace dans le football français et il ne regrette déjà pas. Comme précisé par le quotidien sportif, Lucas Hernandez, qui a pourtant reçu un accueil houleux de la part des supporters, a apprécié l’ambiance du Parc des Princes contre le Borussia Dortmund et dans son entourage, on assure qu’il est plus heureux que jamais d’avoir signé au PSG.