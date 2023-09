Le PSG a recruté un phénomène !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a particulièrement été actif sur le mercato. Le club de la capitale a beaucoup recruté, notamment en attaque. Mais ce n'est pourtant pas une recrue offensive qui fait la meilleure impression pour le moment. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte épate tout le monde. L'Uruguayen est peut-être le joueur qui manquait à Paris dans ce secteur. En tout cas, ses anciens entraîneurs et même ses adversaires sont dithyrambiques envers lui.

Il y a quelques années maintenant, un Uruguayen a fait le bonheur du PSG durant plusieurs saisons, il s'agit d'Edinson Cavani. L'attaquant était même le meilleur buteur parisien il y a peu, avant que Kylian Mbappé ne vienne finalement battre son record. Depuis, l'ancien Napolitain évolue maintenant à Boca Juniors, mais un de ses compatriotes arrivé cet été à Paris réalise de très belles performances.

Ugarte a coûté 60M€ au PSG

Cet été, le PSG a décidé de mettre le paquet sur un autre Uruguayen, Manuel Ugarte. L'ancien joueur du Sporting Lisbonne est arrivé à Paris contre un chèque de 60M€. Au début, le montant a choqué certains observateurs qui disaient que le milieu de terrain ne coûtait pas ce prix-là, mais les avis ont drastiquement changé au sujet du joueur de 22 ans. Il fait déjà figure de taulier au sein de l'effectif parisien, et il brille par son aspect défensif, et son nombre de ballons récupérés.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Manuel a toujours été un joueur très intelligent»