Mercato : France 98 prêt à jouer un sale tour… au PSG ?

Thomas Bourseau

Khéphren Thuram (22 ans) a réalisé une saison pleine avec l’OGC Nice lors de l’exercice précédent. De quoi lui valoir ses premiers pas en équipe de France A sous Didier Deschamps, champion du monde avec son père Lilian Thuram. Ce dernier aurait d’ailleurs une préférence pour son fils qui risque de ne pas plaire au PSG.

Ces derniers mois et dans le cadre du mercato estival, le PSG semble avoir particulièrement testé le marché français. En plus d’Ousmane Dembélé et de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain a également mis la main sur Randal Kolo Muani et Bradley Barcola à l’intersaison.

Le PSG au coeur d’une bataille royale pour Khéphren Thuram

Néanmoins, le PSG aurait également eu des vues sur Marcus Thuram, qui a filé du côté de l’Inter, mais également de son frère cadet Khéphren Thuram (22 ans) qui, malgré la belle cote sur le marché, n’a pas plié bagage de l’OGC Nice cet été. 90min affirme que le PSG, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Tottenham et Liverpool auraient supervisé les performances de Thuram ces dernières semaines.

Lilian Thuram vote pour la Juventus !