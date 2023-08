Révolution au PSG, c'est validé !

Baptiste Berkowicz

Le PSG emploie les grands moyens cet été. Le club de la capitale a décidé de ne pas renouveler le contrat de Lionel Messi et Sergio Ramos, de transférer Neymar ou encore de durcir le ton avec Kylian Mbappé. Des signes qui émanent d'une volonté des dirigeants parisiens de démarrer une politique sportive différente. Un tournant que salue Jean-Pierre Bernès, agent de Didier Deschamps entre autres.

Le PSG a décidé de frapper fort lors de ce mercato estival. Dans un premier temps en écartant Christophe Galtier et en le remplaçant par Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015. Mais aussi en poussant vers la sortie Lionel Messi ainsi que Neymar. La mise à l'écart de Kylian Mbappé durant de nombreuses semaines a également été le fruit d'une volonté de durcir le ton du côté de la direction parisienne.

PSG : Mbappé vend la mèche en public pour son transfert ? https://t.co/zThatlQ7f6 pic.twitter.com/EEUhvQBAPd — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

«Le PSG a montré cet été qu’il souhaitait une politique sportive différente»

Dans un entretien au JDD, Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant français et agent de joueurs, s'est exprimé sur les différents choix des dirigeants parisiens lors de cet intersaison : « Il y a eu des décisions fortes qui ont été prises sur le plan sportif avec les départs de Neymar et de Messi, deux des plus grands joueurs de la planète depuis des années. C’est regrettable de voir des joueurs stars quitter le championnat de France, mais le PSG a montré cet été qu’il souhaitait une politique sportive différente ».

«C’est Al-Hilal qui est venu chercher le PSG et Neymar, pas l’inverse»