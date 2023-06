Révolution à l’OM, il prédit une catastrophe pour une star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM risque d’engendrer un important changement tactique. Le technicien espagnol est effectivement un adepte du 4-4-2, ce qui tranche avec le 3-5-2 d’Igor Tudor. Par conséquent, Grégory Poirier craint que cela puisse avoir des conséquences pour certains joueurs.

Après avoir tout tenté pour attirer Marcelo Gallardo, c’est finalement Marcelino qui succède à Igor Tudor sur le banc de l’OM. Le technicien espagnol devrait d’ailleurs mettre en place son 4-4-2 fétiche, très différent donc du 3-5-2 de Tudor. Et pour Gregory Poirier, coach de Martigues, cela devrait avoir un impact sur plusieurs joueurs majeurs de l’OM.



Coup dur pour Payet ?

« Clauss a besoin d'une adaptation et d'une progression sur l'aspect défensif. Dans un 3-5-2 ou 3-4-2-1, tu défends en avançant ; en 4-4-2, tu dois contrôler l'excentré adverse. Ce n'est pas du tout pareil. Pour Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi ça peut être délicat, comme pour Dimitri Payet. Le système n'a pas l'air d'être avantageux pour eux », constate le technicien dans les colonnes de La Provence avant de se pencher sur le cas de Chancel Mbemba.

Mauvaise nouvelle aussi pour Mbemba ?