Révolution à l’ASSE, un ménage hallucinant se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE revient de loin. Lanterne rouge de Ligue 2 à la fin de l'année 2022, le club stéphanois enchaîne les victoires, ce qui lui permet de remonter jusqu'à la onzième place et de penser, avec sérénité, à la prochaine saison. Les Verts devraient profiter du prochain mercato estival pour faire le ménage dans le vestiaire et solidifier le groupe de Laurent Batlles.

On n'arrête plus l'ASSE. La formation stéphanoise reste sur une série de neuf matches sans défaite en championnat. Vainqueur du Paris FC ce samedi (2-4), le club entraîné par Laurent Batlles prend ses distances avec la zone rouge et peut regarder la suite avec la sérénité. Un futur, qui passera par un mercato estival. Et d'autant plus à l'ASSE, le recrutement apparaît comme primordial. De nombreuses recrues devraient arriver, mais plusieurs joueurs devraient, aussi, être poussés vers la sortie. But Football Club a évoqué le ménage, qui se prépare à Saint -Etienne.

L'ASSE prépare un coup de balai

Tout d'abord, il faudra s'attendre à des modifications au poste de gardien de but. En effet, l'ASSE peut compter cette saison sur quatre gardiens, ce qui est trop pour le club, qui va devoir se séparer d'au moins deux portiers. Les élus devraient être Etienne Green, qui a perdu sa place en début de saison, mais aussi Matthieu Dreyer. Boubacar Fall et Gautier Larsonneur devraient être conservés. En défense, des changements sont aussi prévus. Exit Mickaël Nadé, Mateo Pavlovic et Yvann Maçon, très critique envers l'ASSE ces dernières semaines. Un doute subsiste sur la continuité de SaÏdou Sow, mais aussi de Niels Nkounkou, prêté par Everton.

Un dossier chaud en attaque

Au milieu de terrain, le flou règne sur plusieurs dossiers. L'ASSE va devoir régler l'avenir de Benjamin Bouchouari, courtisé par plusieurs clubs, mais aussi de Mathieu Cafaro et Thomas Monconduit, dont l'expérience est appréciée. Le dossier le plus sensible reste celui de Jean-Philippe Krasso. Homme fort de cette deuxième partie de saison, le buteur arrive en fin de contrat et suscite l'intérêt de nombreuses équipes en France et à l'étranger. Pour l'heure, aucune signature n'est annoncée, mais les discussions devraient se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. L'ASSE va devoir prendre une décision au sujet de Gaëtan Charbonnier, blessé, mais qui pourrait rester une année supplémentaire à Saint-Etienne. L'été promet d'être agité.