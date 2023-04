Grande annonce de la nouvelle pepite de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Everton jusqu'à la fin de la saison, Niels Nkounkou est l'une des jolies prises de l'ASSE. Auteur de quatre buts en douze matches, l'arrière gauche est vite parvenu à faire l'unanimité au sein du vestiaire stéphanois et la question de son avenir devrait vite devenir un sujet prioritaire pour les dirigeants. Mais pour l'heure, le joueur de 22 ans donne sa priorité au terrain.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face au Paris FC, Niels Nkounkou a réalisé un match plein ce samedi soir. « Il nous apporte énormément et le club ne s'est pas trompé en allant le chercher (il est prêté par Everton). Il a en plus de la réussite parce que je ne suis pas certain qu'il veut frapper au but sur son doublé » a salué son entraîneur, Laurent Batlles. Agé de 22 ans, le joueur venu pour pallier le départ d'Yvann Maçon est vite devenu indispensable comme le souligne Jean-Philippe Krasso. L'attaquant de l'ASSE a mis en avant les statistiques impressionnantes de son coéquipier (quatre buts et six passes décisives).

Nkounkou fait l'unanimité à l'ASSE

« Oui Niels (Nkounkou) est bien parti pour les deux classements (sourire). Au delà du concours des passeurs entre nous, il nous fait beaucoup de bien, les buts qu’il a mis ce soir ont été très importants, le premier nous permet de recoller et le second de passer devant. Il nous fait beaucoup de bien, c’est bien qu’il soit aussi décisif. Sur le second ? Il veut centrer. Une fois que la balle rentre il va célébrer normalement (rires) » a confié l'attaquant.

« Mon intégration se passe plutôt bien »