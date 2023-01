Mercato : L'ASSE boucle deux transferts, Batlles prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE va défier Laval ce mardi. Pour cette rencontre, Laurent Batlles va faire confiance à plusieurs de ses recrues, notamment à Gautier Larsonneur et Dennis Appiah. Conséquence directe de l'arrivée du premier cité, Etienne Green et Matthieu Dreyer reculent dans la hiérarchie et sont mis au placard.

L'ASSE n'a plus le droit à l'erreur. Lanterne rouge de Ligue 2, le club stéphanois dont impérativement l'emporter face à Laval, un concurrent direct pour le maintien. Pour cette rencontre programmée ce mardi, Laurent Batlles va apporter de l'expérience grâce aux incorporations de Gautier Larsonneur et Dennis Appiah, les deux dernières recrues de l'ASSE.

« Larsonneur et Appiah ? On les a fait venir pour qu'ils apportent leur maturité »

Présent en conférence de presse, Batlles a confirmé que les deux nouveaux arrivants seront titulaires. « Gautier Larsonneur et Dennis Appiah seront sur le terrain demain. On les a fait venir pour qu'ils apportent leur maturité et leur sérénité » a-t-il déclaré.

Dreyer et Green mis de côté